Анна Плетнева продефилировала на отдыхе в синем купальнике в горох около пляжа

Звезда находится в турецком Стамбуле, где весело проводит время.

Певица Анна Плетнева в Instagram поделилась новой красивой видеозаписью. На кадрах она запечатлена в синем купальнике в горох. Звезда дефилирует около пляжа. Сейчас исполнительница, как известно, находится на отдыхе в турецком Стамбуле. В эту страну она отправилась практически сразу же после открытия границ.

«Слов нет. Одни эмоции. Красота!» «Двенадцать прекрасных шагов прекрасных ножек Анны», «Богиня красоты», «Анна, ты просто огонь», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Анна Плетнева несколько месяцев назад приняла участие в рейтинговом шоу «Маска» на канале НТВ. Она выступала в образе Попугая. Яркой исполнительнице, которую все знают по выступлениям в группе «Винтаж», удалось дойти до финала и занять почетное четвертое место.

Анна Плетнева уже много лет замужем за бизнесменом Кириллом Сыровым. От него она родила двух детей. Мария появилась на свет в 2006 году, а Кирилл спустя три года. Также у звездной исполнительницы есть дочь Варвара от первого брака.