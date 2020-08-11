«Мотыльки. Мой»: звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась редким снимком подросшего сына

Михаилу не так давно исполнилось два годика.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram опубликовала редкий снимок своего подросшего сына Миши. Мальчику в июне исполнилось два годика. На кадре наследник актрисы запечатлен в шортиках и синей футболочке.

«Мотыльки. Мой», — кратко подписала Анна Кошмал фотографию с любимым ребенком. «Красота», «Какие вы милые. Твои фото, Анечка, вдохновляют меня и поднимают настроение», «Вы очень хорошенькие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что украинская актриса вышла замуж зимой 2017 года. Она не рассказывает, кто ее любимый человек. При этом известно, что мужчина занимается бизнесом. В сериале «Сваты» Кошмал, как известно, сыграла роль Женечки Ковалевой.

Кстати, не так давно актриса рассказывала, что ее можно будет увидеть в седьмой части «Сватов». Правда, съемки продолжения любимой ленты были перенесены из-за пандемии. Ранее планировалось, что сериал выйдет на экраны уже в начале 2020 года.