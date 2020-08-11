«Быть может, они там и ругаются»: житель деревни Грязь высказался о «разводе» Пугачевой и Галкина

Как отметил Иван, скорее всего, никаких разладов в звездной семье нет и подавно.

Житель деревни Грязь по имени Иван прокомментировал возможный разлад в отношениях между примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и ее супругом, юмористом Максимом Галкиным. По его словам, звезды поселились за высоким забором в своем замке и ведут закрытый образ жизни.

«Быть может, они там и ругаются. Но мы никогда их скандалов не слышали. На улице же они вряд ли будут выяснять отношения?» Жители деревни Грязь Иван

Как сказал Иван, прислуга звезд с простыми смертными не откровенничает. При этом он считает, что все помощники звезд были предупреждены: сор из избы сейчас выносить — не самое лучшее время. Иван добавил, что свет по вечерам горит почти во всех окнах замка. Любопытно, что именно по свету местные жители научились определять, дома знаменитости или нет. Иван также отметил, что часто к замку подъезжают дорогие иномарки. В гости к Пугачевой наведываются другие знаменитости. Правда, давно не было машины поп-короля Филиппа Киркорова, давнего друга семьи и четвертого мужа Примадонны.

Кстати, Иван заметил, что если встретит Галкина или его жену на улице, то обязательно поинтересуется все ли у них нормально в отношениях, сообщает «Собеседник».

Напомним, что слухи о разладе в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой витают уже не первый месяц. Сам юморист регулярно выкладывает видео с детьми, намекая, что никаких проблем в отношениях с женой у него нет.