Владимир Кузьмин сообщил о получении письма от убийцы его дочери Лизы

Мужчина уже отсидел в колонии и вышел на свободу.

Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что убийца его дочери Лизы отсидел в тюрьме и вышел на свободу. При этом мужчина связался с певцом и принес ему извинения. Он написал письмо по электронной почте.

По словам Владимира Кузьмина, никто так толком и не знает, что случилось в тот злополучный день. При этом он отметил, что долгое время сомневался в том, кто на самом деле убил его дочь.

«Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через интернет. История очень странная. А что я мог сделать… Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он». Владимир Кузьмин

Напомним, что Лиза Кузьмина была старшей дочерью звездного рокера от брака с первой женой Татьяной Артемьевой. Кузьмин ранее отмечал, что не намерен общаться с убийцей своей дочери.

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Добавим, что смерть дочери стала не единственной потерей музыканта. Как известно, у него также погиб в пожаре сын Степан. Как говорил Кузьмин, наследник рос очень способным мальчиком. Прекрасно играл на клавишных. Но потом уехал учиться в Англию, и это не пошло ему на пользу, сообщает «Комсомольская правда».