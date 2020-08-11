«Платон на дедушку похож»: Собчак поделилась редким фото с отцом из семейного архива

10 августа Анатолию Собчаку исполнилось бы 83 года. Отец известной телеведущей был единственным мэром Санкт-Петербурга, после него все руководители города были в должности губернатора.

Политик ушел из жизни в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности.

В день рождения отца Ксения Анатольевна опубликовала редкое фото из семейного архива, на котором запечатлен молодой общественный деятель в компании дочери. В советскую эпоху такие черно-белые кадры делали в фотоателье.

«Люблю тебя. Стараюсь жить как ты всегда учил — свободно, и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя», — подписала снимок журналистка.

Многие подписчики согласились со мнением жены Константина Богомолова. «А ведь и правда — Платон на дедушку похож», «Да, теперь понятно, в кого мальчик», «Глаза особенно напоминают», «И на деда, и на маму, и на папу Платон похож», — можно увидеть в комментариях личного блога Ксении.

Отметим, что Платон появился на свет у дочки политика в отношениях с актером Максимом Виторганом, он носит двойную фамилию Виторган-Собчак, родился мальчик в 2016 году. От второго брака с режиссером Константином Богомоловым у бывшей ведущей «Дома-2» детей пока нет, пара поженилась 13 сентября 2019 года.