«Моложе лет на 20»: Певцов разительно преобразился, сбрив густую бороду

Дмитрий Певцов с начала пандемии стал отращивать бороду. В самом деле, зачем утруждать себе ежедневным бритьем, если выходить на сцену не нужно? К слову, точно так же поступил и Константин Хабенский.

В итоге практически с начала весны поклонники Певцова лицезрели на своего любимца в Сети исключительно с колоритной растительностью на лице. И привыкли настолько, что уже с трудом представляли его иначе. Тем не менее после снятия ограничительных мер артист решил вернуться к своей театральной и кинодеятельности и расстаться со своей изюминкой.

«Прощай, бороденка! Здравствуй, работа!» — написал он в личном блоге и обнародовал видео до и после.

Восторгу многих фанатов не было предела!

«Дмитрий, без бороды моложе лет на 20», «Хорош! Хоть с бородой, хоть без», «Ура, молоденький Челищев», «Ну, вот же. Красивый и молодой», «Дмитрий, Вам без бороды лучше, Вы помолодели», «Ну вот, теперь привычней», — отметились фолловеры.

Впрочем, не обошлось и без других мнений. «А с бороденкой, на мой взгляд, вы лучше», «Борода вам была к лицу», «Жаль, красиво было», — также можно увидеть в комментариях.

Отметим, что артист не раз экспериментировал со своим имиджем. Он и ранее носил густую бороду, но ради актерской работы и ролей периодически сбривал ее.