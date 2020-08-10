«Я не представляю, как мы будем жить»: Рапунцель с новорожденной дочерью вернулась на «Дом-2»

Ольга Рапунцель вместе с Дмитрием Дмитренко приняла решение вернуться на «Дом-2». И это притом, что участница телестройки только недавно стала мамой во второй раз. 10 августа младшей дочери знаменитости исполнилось два месяца. Это обстоятельство не стало для новоиспеченной мамочки помехой.

Теледива пришла на проект с возлюбленным, старшей двухлетней дочерью Василисой и новорожденной крохой на руках. Счастливое семейство на съемочной площадке встречала Ольга Орлова. Экс-солистка группы «Блестящие» подарила Рапунцель букет алых роз и некоторое время понянчилась с маленькой Софией.

Возлюбленная Дмитренко уточнила, что другие участники телестройки встретили их вполне радушно, украсив все шариками, купив хлопушки и устроив фейерверк во дворе. Такой прием, как говорит Ольга, растрогал ее до глубины души. Все это было для нее очень волнительно.

«Я пока не представляю, как мы будем жить с двумя нашими детками на проекте, ведь здесь съемочный процесс, нужно иметь столько сил и терпения», — отметила Рапунцель.

При этом Ольга уточнила, что она любит это место, ставшее для их семьи по сути вторым домом. Теледива заверила, что ее старшей дочери нужно развитие и одной детской площадки будет явно недостаточно. А в садик они пойдут не раньше, чем Василисе исполнится три годика. Поэтому сейчас ее звездная мама находится в поисках воспитателя-педагога, который будет заниматься с малышкой.

Рапунцель намерена обустроиться на телестройке. Для этого ей нужно разобрать вещи, позаботиться о детях и в первую очередь их комфорте. Участница «Дома-2» надеется, что ей на все хватит сил. Кроме того, нянчить малышей Ольге поможет их отец.