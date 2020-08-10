Собрала всех внуков Пугачевой за одним столом: Орбакайте предстала на фото с сыновьями и дочкой Клавой

В одном из своих интервью певица призналась, что им не так часто удается провести уикенд вместе.

49-летняя Кристина Орбакайте не скрывает: она гордится своими детьми. По словам певицы, мальчишки неплохо поладили с ее третьим мужем. Именно предприниматель Михаил Земцов посоветовал старшему пасынку — Никите Преснякову поехать учиться за океан. И солист группы Multiverse взвесив все «за» и «против», отправился в Штаты. Еще будучи студентом, сын Владимира Преснякова-младшего подрабатывал в барах, самостоятельно зарабатывая деньги на карманные расходы. В отличие от старшего брата, 22-летний Дени Байсаров учился в Лондоне. Он окончил элитное британское учебное заведение.

Вместе со своей семьей большую часть времени Кристина проводит в Майами. По этой причине, как говорит артистка, ей крайне сложно собрать под одной крышей старших отпрысков. У них свои дела, заботы. Никита живет в Москве со своей женой 23-летней Аленой Красновой. Под опекой звездной мамы осталась только восьмилетняя Клавдия Земцова.

На одной из фан-страничек певицы появилось ее архивное семейное фото, которое ранее сама Орбакайте публиковала в личном профиле. На редком снимке поп-исполнительница предстала с сыновьями и младшей дочерью. Кристине удалось собрать за одним столом всех внуков Примадонны отечественной эстрады.

Напомним, что Аллы Пугачева еще до появления двойняшек Гарри и Лизы переехала к мужу шоумену Максиму Галкину. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале отстроил в подмосковной деревне Грязь особняк, который визуально напоминает замок. По словам мужа певицы, ни одна комната в их доме не пустует, используется даже кладовая. К тому же, когда к ним приезжает погостить Кристина Орбакайте вместе со своей семьей, для каждого выделяется отдельная спальня.