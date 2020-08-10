Болеют даже мачо: 60-летний Антонио Бандерас подхватил коронавирус 

При этом испанский актер заверил, что чувствует себя неплохо и надеется, что в скором времени пойдет на поправку.

На личной страничке в Instagram 60-летний Антонио Бандерас сообщил поклонникам о том, что подхватил коронавирус. Испанский актер поделился этой информацией в день своего рождения. При этом партнер Кэтрин Зета-Джонс по фильму «Маска Зорро» поспешил успокоить верных почитателей.

Любимец миллионов женщин подметил, что чувствует себя хорошо и какие-то определенные недомогания его не беспокоят. Бандерас уверен, что в ближайшее время он пойдет на поправку. Примечательно, что ранее актер сдал все необходимые анализы для выявления вируса. Проведенный тест подтвердил, что Антонио болен CoViD-19.

По словам актера, свой юбилей он вынужден отмечать на самоизоляции. Как и других заболевших, звезду экрана посадили на карантин. Бандерас уточнил, что намерен воспользоваться этими вынужденными каникулами для того, чтобы побыть наедине с самим собой, почитать какую-нибудь книгу, немного отдохнуть, что-нибудь написать. Иными словами, осмысленно подойти к своему 60-летию.

Примечательно, что из западных звезд коронавирусом уже переболели звезда фильма «Квант милосердия» Ольга Куриленко, Мел Гибсон, Том Хэнкс и многие другие.