«Ради этого и стоит ехать отдыхать»: Гоша Куценко поддержал курортные романы

При этом актер дал неожиданный совет, с кем для экономии надо заводить отношения на отдыхе.

Актер и музыкант Гоша Куценко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поддержал курортные романы. По его словам, в этом нет ничего плохого и предосудительного. Ради этого, как он считает, стоит жить и ездить на курорты.

«Если я поеду отдыхать, то ко мне обязательно пристанет какой-нибудь Роман, чтобы сфотографироваться. Конечно, у меня тоже бывали романы. Правда, я сейчас не помню о них. А вообще у меня есть жена. Я за ней слежу на отдыхе. Прежде всего, чтобы она не утонула. Она у меня очень любит поплавать». Гоша Куценко

Как добавил актер, нет ничего плохого в случайных связях между людьми на отдыхе.

«Ради этого и надо ехать отдыхать. Поехал с женой, завел курортный роман. Для экономии можно это сделать как раз с любимой. Обернуть все так, как будто вы незнакомы и познакомились на курорте», — заметил актер.

Напомним, что Гоша Куценко женат на фотомодели Ирине Скриниченко, которая младше его на 13 лет. От нее у него две дочери: Евгения и Светлана.