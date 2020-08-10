«Кобылица начала ее крутить»: Куценко рассказал, как выручал из передряги участницу «Фабрики»

Актер и музыкант Гоша Куценко в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал забавный случай, который у него случился несколько дней назад. Он, как известно, принял участие вместе с группой «Фабрика» в съемках клипа «Кабы я была». Они проходили в Ярославской области, в одной из деревень.

«Одна из участниц группы «Фабрика», Мария Гончарук, решила прокатиться на кобылице. Мы ей говорим: «Маша, зачем тебе кобылица?» Но она не успокоилась и все-таки села на нее. И тут кобылица начала ее крутить. Маша начала кричать: «Мужчины, снимите меня!» И вот тут я понял, что уже не тот. Смотрел на эту картину философски вместо того, чтобы бежать спасать ее. Говорил: «Маша, успокойся. Здесь песок, падай».

Гоша Куценко

Как отметил Куценко, в результате Мария Гончарук, к счастью, избежала серьезных травм, отделавшись испугом, но эту историю еще долго вспоминала вся съемочная группа.

Напомним, что осенью 2019 года после проведенного кастинга участницей группы «Фабрика» стала Мария Гончарук. Ранее она участвовала в телепроекте «Хочу в «ВИА Гру».