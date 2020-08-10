«Ты каждая моя слезинка! Моя любовь»: Бергюзар Корель поделилась селфи с Эргенчем в честь 11-й годовщины

37-летняя Бергюзар Корель не скрывает чувств к своему избраннику. На личной страничке микроблога актриса из сериала «1001 ночь» поделилась редким снимком, на котором она предстала вместе с мужем. Возлюбленная Халита Эргенча позировала в объятиях своей второй половинки. Этим кадром знаменитость поделилась по случаю одиннадцатой годовщины их брака.

За эти годы супруги успели завести двоих детей: у них подрастает 10-летний сын Али и маленький Хан, который появился на свет в марте. Ему только-только исполнилось пять месяцев. По словам Корель, она безмерно счастлива рядом со своим мужем. И не перестает благодарить судьбу за их встречу.

«Мой дорогой возлюбленный! Каждую минуту, что я провожу с тобой все эти годы, я была счастлива. Ты каждая моя слезинка! Ты моя любовь… Все наши мечты, надежды, страхи, испытания — я помню. Надеюсь, что Всевышний позволит нам жить в радости и в мире с нашими детьми долгие годы. Я тебя очень люблю! С одиннадцатой годовщиной нашу семью», — отметила Бергюзар.

Напомним, что супруги познакомились на съемках турецкого сериала «1001 ночь». Актеры сыграли влюбленную пару, даже не предполагая, что их экранный роман найдет свое отражение и в реальной жизни. На момент знакомства с будущей женой Халит Эргенч состоял в отношениях. Ради союза с Бергюзар Корель он ушел из семьи, потребовав развод. А вскоре возлюбленная актера родила ему первенца — сына Али.