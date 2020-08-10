«Ефремов выходит с водительского сиденья»: Добровинский нашел видео, доказывающее вину актера

Адвокат, который защищает сторону погибшего Сергея Захарова, предоставил неопровержимое доказательство, что за рулем был сам артист.

Заслуженный артист Михаил Ефремов вот уже больше двух месяцев находится под домашним арестом. Актер в начале лета попал в страшное ДТП в центре Москвы. Его автомобиль столкнулся с фургоном. Второй водитель, Сергей Захаров, скончался от полученных травм.

Если сначала артист признавал вину, так как очевидцы видели, что он находился в нетрезвом состоянии, то потом резко изменил показания. Артист утверждает, что ничего не помнит, а следовательно, и вину признать не может.

Прошло уже несколько заседаний суда по делу о смертельном ДТП. Ефремова защищает адвокат Эльман Пашаев, который проинструктировал своего клиента. В суде актер чаще всего молчит. Результаты судебно медицинской экспертизы выявили, что в крови Михаила Олеговича был не только алкоголь, но и ряд запрещенных веществ. Свидетели, которые были приглашены для дачи показаний, тоже подтвердили, что в момент аварии артист был пьян.

Ходили слухи, что за рулем автомобиля был не Ефремов, но не только экспертиза, но также видео, которое нашел Александр Добровинский, защищающий родных Захарова, доказывают, что именно актер был за рулем.

«У меня есть запись, на которой видно, как господин Ефремов выходит с водительского сиденья», — заявил Добровинский, пишет телеграм-канал «112».

Как теперь будет строить линию защиты Пашаев, остается только догадываться. Напомним, что близкие Захарова требуют, чтобы артист получил максимальное наказание за смертельное ДТП.