«Мой любимый мальчик»: Алсу поделилась редким селфи с сыном в честь четырехлетия Рафаэля

37-летняя Алсу, будучи многодетной мамой, старается уделять равное внимание всем своим отпрыскам. У певицы есть старшие дочери: тринадцатилетняя Сафина и одиннадцатилетняя Микелла. В недавнем интервью поп-дива рассказала, как девочки отнеслись к появлению братика. По словам певицы, из-за значительной разницы в возрасте, ее наследницы с самого начала стали опекать Рафаэля.

Они вели себя как идеальные старшие сестры и даже походили на маленьких мамочек. Ни о какой ревности не могло быть и речи. Когда сын Алсу появился на свет, Сафине уже было девять лет, а Микелле — семь. Говоря о своих дочерях, певица подметила, что они растут абсолютно не избалованными. На первом плане у них учеба, семья, забота о близких, но никак не погоня за модными трендами, дизайнерскими нарядами, брендовыми сумками или бриллиантами. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова уточнила, что не делает своим девочкам дорогих подарков. Для этого они еще слишком малы.

На личной страничке в Instagram Алсу поделилась редким селфи с сыном в честь четырехлетия Рафаэля. Малыша поп-дива показала со спины, предусмотрительно выбрав тот ракурс, при котором поклонники не смогут рассмотреть личико ее сынишки.

«Четыре года безусловного счастья по имени Рафаэль! Мой любимый мальчик, моя вселенная, мое сердечко», — отметила певица, поздравив сына с днем рождения и пожелав ему расти таким же смышленым и вдумчивым.

Артистка дала понять, что безмерно любит своего мальчика и искренне верит в то, что он будет счастлив.