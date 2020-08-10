У Михаила Ефремова было подозрение на инсульт

Михаил Ефремов едва не попал в больницу. Из-за недомогания актеру дважды вызвали скорую помощь. Медики поставили диагноз: транзиторная ишемическая атака. Адвокат Эльман Пашаев рассказал РИА Новости, что госпитализировать актера не стали, он сам отказался.

Недавно Пашаев заявлял, что у Ефремова не все хорошо с сердцем, потому что ему не хватает прогулок на свежем воздухе. Сейчас актер под домашним арестом в своей квартире. Ему разрешено видеться только с юристом и своими родными. Несмотря на недомогание, Ефремов собирается идти на очередное судебное заседание, назначенное на 11 августа.

больше по теме Михаил Ефремов полностью отказался от алкоголя и ведет здоровый образ жизни Артист избегает выпусков новостей и смотрит лишь спортивные телеканалы.

Напомним, авария с участием Ефремова произошло 8 июня в Москве. В ее результате водитель Lada, на встречную полосу которого вылетел автомобиль актера, умер в больнице. Как выявила экспертиза, артист был пьян.