«Я хорошо общалась с женами парней»: Михалкова рассказала о «романах» с «Уральскими пельменями»

Как отметила юмористка, они всегда весело вместе отдыхали и балагурили.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что ей в разное время приписывали романы практически со всеми участниками юмористического коллектива. При этом, как она выразилась, больше всех «пострадал» от этих разговоров Дмитрий Брекоткин. Он чаще других «становился» ее мужчиной.

Как отметила Михалкова, ей понятны эти слухи. Она оказалась в один прекрасный день красивой девушкой в окружении парней. Многие поклонники сразу же сделали соответствующие выводы. Как сказала звезда, никаких интриг с участниками «Уральских пельменей» у нее никогда на самом деле не было, сообщает «СтарХит».

«Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями. Я хорошо общалась с женами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили. Никогда!» Юлия Михалкова

Напомним, что Юлия Михалкова около года назад покинула «Уральские пельмени». Шоумен и один из лидеров коллектива Сергей Исаев не так давно в беседе с журналистами отмечал, что звезда в какой-то момент захотела войти в состав акционеров, но получила отворот-поворот от коллег.