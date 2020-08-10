Дмитрий Шевченко расстался с первой женой, которая играла в клипе Киркорова «Зайка моя»

По словам актера, вместе с Александрой они были вместе шесть лет.

Актер Дмитрий Шевченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с первой женой Александрой. Она прославилась тем, что снялась в клипе Филиппа Киркорова «Зайка моя».

«Я был старшекурсником политеха, когда впервые увидел свою Сашу. Сразу понял, что она моя судьба. Но мы вскоре расстались и долго не виделись. Спустя четыре года после театрального института я поехал работать в Одессу. Наша труппа состояла из актеров разных жанров. Было много вокалистов консерватории и артистов балетной труппы, в которой случайно оказалась Александра. Эта встреча оказалась судьбоносной. Мы с Сашей не готовили свадьбу, но ее мать настояла, чтобы мы официально оформили наши отношения». Дмитрий Шевченко

Как отметил актер, первая жена зарабатывала больше него. «Она, к примеру, снималась в клипе «Зайка моя» Филиппа Киркорова. Я не мог смириться, что она меня содержала. Я в итоге спровоцировал наше расставание. Ее профессиональная карьера была удачной. Она общалась с людьми, статус которых был более серьезным, чем мой. Я ревновал и был не уверен в себе. Я был виноват в расставании. Сам спровоцировал какой-то скандал», — сказал Шевченко.

Дмитрий Шевченко прославился по роли полковника Нечаева в картине «Бой с тенью» и продолжении этой ленты. Также он сыграл в сериале «Мажор» подполковника полиции Андрея Пряникова.