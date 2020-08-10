Адвокат Гордона посоветовала смотреть «Санта-Барбару», комментируя его «роман» с Барановской

Как отметила Жанна Маргулис, в России много людей с необъятной фантазией.

Адвокат шоумена и писателя Александра Гордона Жанна Маргулис, который не так давно развелся с матерью своих двоих детей 26-летней Нозанин Абдулвасиевой, прокомментировала слухи о романе звезды с коллегой телеведущей Юлией Барановской.

Как отметила Маргулис, СМИ «поражают ее своей категоричной неосведомленностью». По ее мнению, существует какое-то специальное подразделение, в котором работают люди с необъятной фантазией, сообщает «Комсомольская правда».

«Таким сочинителям впору пересмотреть сериалы «Богатые тоже плачут», «Никто, кроме тебя», «Моя вторая мама», а лучше «Санта-Барбара». Жанна Маргулис

Напомним, что Барановская ранее сама смеялась над слухами о своем романе с Гордоном, которому сейчас 56 лет. По ее словам, у представителей СМИ очень богатая фантазия. Сама звезда достаточно часто комментирует свою личную жизнь. К примеру, недавно она заявила, что секс с мужчинами у нее происходит раньше третьего свидания. Иначе мужчины бы просто убегали от нее.