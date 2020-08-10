«Юля, ты прекрасна!»: Ефимова в соблазнительном купальнике запечатлелась у пляжа на фоне волн

Неоднократный призер Олимпиады по плаванию Юлия Ефимова в Instagram порадовала своих поклонников очередным красивым кадром. На фотографии «королева брасса», как ее называют фанаты, запечатлелась в соблазнительном купальнике на камнях у моря. На заднем плане можно разглядеть спортсменов и отдыхающих, занимающихся виндсерфингом и катающихся на досках.

«Кто сможет догадаться, что это за пляж?» — задала звезда вопрос своим подписчикам.

В комментариях пользователи выразили свое восхищение точеной фигурой звезды: «Юля, ты прекрасна!» «Юля, удачи вам на будущей Олимпиаде. Вы просто восхитительны», «Юля, ну нельзя быть красивой такой».

Напомним, что Юлия Ефимова обладательница трех олимпийских наград. В 2012 году в Лондоне она стала третьей на дистанции 200 метров брасом. Через четыре года в бразильском Рио-де-Жанейро она выиграла еще две медали — стала второй на дистанциях сто и двести метров брассом. Пловчиха не раз отмечала, что ее главная цель выиграть золото на играх.