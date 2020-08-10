«Встречайте нашу девочку»: Утяшева показала нового члена семьи

35-летняя Ляйсан Утяшева уже почти 8 лет счастлива в браке с 41-летним Павлом Волей. Пара считается одной из образцовых в мире шоу-бизнеса, комик постоянно клянется своей жене в любви со сцены Comedy Club, а отпуск и выходные они проводят исключительно вместе.

И даже вечером в этой семье есть добрая традиция – в 20.00 они выключают телефоны и проводят время в общении с детьми 7-летним Робертом и 4-летней Софией. Спортсменка каким-то непостижимым образом успевает строить карьеру телеведущей, коуча, вести блоги о здоровом образе жизни и заниматься домашними делами.

Хватает у нее времени и на четвероногих друзей. До недавнего времени у Утяшевой и Воли было две собаки. Но на этом звездная пара, похоже, решила не останавливаться.