«Мужчина должен сам себя спасать»: Данко объяснил, почему не собирается жениться

Певец Данко объяснил, почему не собирается жениться. По его словам, дети от предыдущих отношений вытирают в последнее время откровенно об него ноги, врут и делают непонятные вещи. Как он думает, брак — это лишний повод поглумиться над человеком. По его мнению, самые бесправные люди в мире – белые гетеросексуальные мужчины.

«Их топчут, убивают на войнах, любая баба может обложить их какими-то алиментами. Поэтому мужчина должен сам себя спасать и держаться подальше от всех юридических моментов». Данко

Как заметил Данко, сейчас он живет в Крыму, где прекрасная погода и где он чувствует себя в своей тарелке. Исполнитель почти каждый день посещает пляж, купается и загорает. По вечерам готовит шашлыки и играет с друзьями в покер. В Москву возвращаться он не планирует. Каких-то концертов у исполнителя, судя по всему, в ближайшее время также не будет.

Напомним, что Данко несколько лет назад расстался со своей гражданской женой моделью Натальей, которая родила от него двух дочерей. Разлад в отношениях был сопряжен с чередой скандалов. Наталья обвинила музыканта во всех смертных грехах. Сейчас в его жизни новая любовь – диджей Мария Силуянова, с которой он счастлив и чувствует себя очень комфортно. Девушка не возражает, что они живут в гражданском браке. Для нее печать в паспорте, как она рассказывала ранее, не главное в этой жизни, сообщает «Собеседник».