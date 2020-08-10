Валерий Сюткин поделился снимками беременной жены и новорожденного сына из роддома

Как известно, популярный музыкант стал отцом в четвертый раз.

Певец Валерий Сюткин в Instagram поделился снимками своей беременной жены Виолы, а также сына. При этом лицо новорожденного он предусмотрительно закрыл смайликом.

«Это были девять месяцев веры, надежды и любви! Спасибо, моя любовь! С днем рождения, сын!» Валерий Сюткин

В комментариях под постом отметились многие друзья Сюткина. «Как же здорово. В добрый час. Поздравляю», — написал юморист Ефим Шифрин. «Поздравляю. Крутая новость», — подметил музыкант Владимир Кузьмин. «Какая радость, Валерочка. Поздравляем», — написала певица Валерия.

Напомним, что это уже четвертый ребенок в семье 62-летнего музыканта. От первого брака у него есть дочь Елена, от второго сын Максим. С третьей женой Виолой певец вместе 27 лет. Она на 17 лет младше звездного исполнителя, но это обстоятельство не помешало им построить крепкий брак. У них также есть общая дочь Виола. Она появилась на свет вскоре после свадьбы бывшего лидера группы «Браво» на Виоле-старшей.