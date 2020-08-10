Павел Прилучный сводил четырехлетнюю дочь от Агаты Муцениеце на маникюр

Поклонники подвергли критике актера, потому что на мастере не было маски и перчаток.

Актер Павел Прилучный в Instagram поделился снимком своей четырехлетней дочки Мии от актрисы Агаты Муцениеце. Он сводил девочку на маникюр.

«Между вещами нет существенной разницы, все быстротечно, все тлен. Вокруг тебя жизнь рушится, зато внутри ты становишься тверже алмаза. Должно быть, именно эта плотная сердцевина, как магнитом привлекает к тебе других». Павел Прилучный

Как отметил актер, смайлики в конце его философского монолога стоят не просто так. По его словам, снимок больше юмористический. Он призван показать о размышлениях его дочери о смысле бытия на маникюре.

Добавим, что Прилучный подвергся критике пользователей. Некоторые обратили внимание, что на мастере, да и на ребенке, нет защитной маски и перчаток. При этом пандемию пока никто не отменял.

Напомним, что «мажор» совсем недавно развелся со своей супругой, от которой у него двое детей. Сейчас у Прилучного роман с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Новая пассия актера не так давно ездила вместе с ним и его детьми на отдых в Крым. Сам Прилучный предпочитает свою личную жизнь не комментировать. Он отмечал, что не собирается отчитываться перед подписчиками за каждый свой шаг.