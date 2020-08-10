«Понимаю, что придется много работать»: Алена Рапунцель из «Дома-2» озвучила траты на семью

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель во время общения со своими подписчиками в Instagram озвучила траты на семью. Как известно, девушка, которой сейчас 23 года, самостоятельно обеспечивает себя, маму и ребенка.

«Сейчас понимаю, что придется много работать», — заметила Алена Рапунцель.

По словам экс-звезды проекта, она сняла для своей семьи огромную квартиру, в которой живет с маленьким сыном и родительницей. В месяц на это уходит сто тысяч рублей. Также она отметила, что траты на продукты в месяц примерно встают в такую же сумму. В то же время Рапунцель рада, что ей не надо платить денег няне. С сыном, когда Рапунцель уходит по делам, находится ее мама.

Отметим, что сына Рапунцель родила от другой звезды «Дома-2» Ильи Яббарова. Он расстался с девушкой. Наследнику молодой человек помогает смехотворной суммой. Выделяет всего по 10 тысяч рублей в месяц.