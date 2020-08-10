«Папины копии»: Безруков запечатлел подросших сына и дочь на прогулке по Москве

Сергей Безруков, как и многие россияне, до сих пор находится под впечатлением от нахлынувшей на него свободы после снятия ограничений. Однако он не сорвался в теплые края, а остался в Москве, проводя время с семьей в своем загородном доме и прогуливаясь по городу с детьми.

В личном блоге он обнародовал кадры с одного из таких променадов. На фото предстали его четырехлетняя дочь Маша, стоящая на мосту, и подросший сын Степан, в ноябре ему исполнится два годика. Мальчик с каждым месяцем становится все больше и больше похожим на своего знаменитого отца. Это знает и сам артист. «Маленький я», — однажды сказал он про своего отпрыска.

«Лето… Как же здорово ПРОСТО ГУЛЯТЬ. Солнце…жарко….красота. Лето! И с какой надеждой мы все думаем: может без повторной изоляции обойдется? Надеемся, что когда-нибудь снимут все ограничения окончательно и бесповоротно… А особенно хочется верить, что театры наконец-то начнут по-настоящему работать… Со зрителем, полные залы… В Губернском открытие сезона 17 сентября… ох, надеемся на лучшее… Всем хорошего настроения, дорогие мои, хорошие! Отдыхайте! Набирайтесь ЛЕТА!» — написал Безруков в личном блоге.

Увидев малышей, поклонники звезды удивились их сходству с отцом. «Папины копии», «Папины детки!», «Сынок – просто вылитый», — прокомментировали кадры пользователи Сети.