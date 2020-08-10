«Красавец вырос»: Смехова пришла в восторг, увидев возмужавшего сына Марии Мироновой

47-летняя Мария Миронова – счастливая мама двоих сыновей. Старшему Андрею Удалову уже 28 лет, он появился на свет у артистки в первом браке с телевизионным бизнесменом Игорем Удаловым. Парень пошел по стопам мамы и стал актером, в настоящий момент он служит в Театре имени Вахтангова.

30 сентября прошлого года Миронова родила второго сына Федора, его отец и по настоящий момент является для многих загадкой. Известно, что мужчину зовут Андрей, и он занимается медицинскими технологиями в российско-японской компании. Актриса старательно хранит свою личную жизнь в тайне, поэтому публике до сих пор неясно четвертый это муж знаменитости или третий.

Дело в том, что второй супруг звезды «Холопа» известен – это Дмитрий Клоков, советник президента РАН на общественных началах. А вот от третьего якобы благоверного — актера Алексея Макарова — она открещивается. При этом сын Любови Полищук уверяет, что брак все-таки был.

Редко показывает своим поклонникам Миронова и детей. Младшего наследника на фото в социальных сетях можно увидеть только сзади или с прикрытым лицом. А вот старший – нет-нет, но появляется в Сети, все-таки личность взрослого актера скрывать бесполезно.

Вот и на этот раз фолловеры Мироновой смогли лицезреть на редком фото возмужавшего Андрея Удалова, который отрастил усы.

«Старший сын. Как же интересно иметь детей с большой разницей в возрасте. Старшего надо ловить самой, младший ловит тебя, если вдруг ты занята. Гармония возникает только тогда, когда все всех поймали», — описала свои чувства Мария.

Снимок впечатлил подписчиков и друзей артистки. «Красавец вырос», — восхитилась Алика Смехова. Выразили свой восторг в виде «лайков» и знаков эмодзи также телеведущие Екатерина Андреева и Елена Летучая.