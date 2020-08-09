Не мальчик, а юноша: жена Хворостовского поделилась свежим снимком их 17-летнего Максима

Младший сын ныне покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского из мальчика превратился в юношу. В свои 17 лет наследник артиста пошел в породу отца. Его звездная мама не скрывает, что Максим заметно подрос, возмужал, окреп и унаследовал от родителя выдержку, статность, ум и сдержанность. По словам Флоранс, только благодаря поддержке детей она сумела пережить самые сложные моменты в ее жизни. Оставшись без мужа, Илли сделала все возможное для того, чтобы справиться с болью утраты. Но забыть о любимом мужчине и своей скорби она так и не смогла. Вдова Дмитрия Хворостовского призналась, что выплакала все слезы, испытывая тоску по близкому человеку. Рядом с именитой мамой неотлучно находились ее дети: сын Максим и дочка Нина.

На личной страничке микроблога Флоранс поделилась свежим снимком их с мужем наследника. Илли дала понять, что ее дети выросли абсолютно не звездными. Их мало интересует популярность. Максим хоть и вступил в пубертатный период, но не доставляет своей маме никаких проблем или хлопот. Юноша понимает, как ей важна его поддержка и просто не может позволить себе беспокоить близкого ему человека по мелочам. Вдова оперного певца приложила все усилия для того, чтобы и после смерти Дмитрия, их отношения внутри семьи остались такими же доверительными и искренними.