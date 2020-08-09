«В каждом человеке есть солнце»: 37-летняя Ходченкова показала себя естественную и без макияжа

37-летняя Светлана Ходченкова поддержала тренд на естественную красоту вслед за Екатериной Климовой и Анной Чиповской. На личной страничке в Instagram актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» поделилась свежими снимками, представ перед объективом фотокамеры без макияжа, в натуральном виде. Длинные белокурые локоны знаменитость собрала в высокий пучок. Как и другие артистки, экс-возлюбленная Владимира Яглыча решила поделиться честным селфи без прикрас. Светлана позировала в солнечных лучах и не стала пользоваться ретушью для фото.

«В каждом человеке есть солнце», — отметила Ходченкова, показав себя без сценического грима, макияжа и фотошопа.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее актриса прокомментировала слухи о своем романе с экс-участником КВН, юмористом Семеном Слепаковым. Девушка призналась, что для них с комиком известие о возможных отношениях стало полной неожиданностью. Но обращать внимание на досужие сплетни и кривотолки артисты не стали. Ходченкова заверила, что они с Семеном посмеялись над предположениями журналистов, которые хотели выдать желаемое за действительность и получить свежий эксклюзив.