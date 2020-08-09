Из ребенка в девочку-подростка: жена Овечкина позировала на редком селфи с 13-летней внучкой Глаголевой

У Анны Нахапетовой в отличие от ее сестер есть только один ребенок. Полина растет очень вдумчивой и умной.

26-летняя Анастасия Шубская в Stories поделилась редким селфи, представ перед объективом камеры вместе с племянницей. В отличие от сестер у Анны Нахапетовой есть только один ребенок. Ее наследница стала первой внучкой ныне покойной Веры Глаголевой и единственной. Ведь только она в их семье родила дочь. У Марии и Насти подрастают сыновья. Средняя из сестер воспитывает: двенадцатилетнего Кирилла и семилетнего Мирона.

Младшая — став женой хоккеиста Александра Овечкина — также дважды стала мамой: у нее есть маленький Сережа, в августе ему исполнится два годика и трехмесячный Илья. В свои тринадцать лет дочка Анны Нахапетовой растет вдумчивой и умной. Из ребенка она уже превратилась в девочку-подростка. В ноябре Полине исполнится 14 лет.

Из всех своих внуков ныне покойная Вера Глаголева не успела увидеть только сыновей младшей дочери Анастасии Шубской. Актриса скончалась за год то того, как ее наследница стала впервые стала мамой. Таким образом, нянчить новорожденного Сережу ей помогали старшие сестры. Ведь ее именитой родительницы уже не было рядом. Муж Анастасии признался, что всегда с теплотой относился к Вере Глаголевой, а она видела в нем сына. Актриса гордилась успехами возлюбленного младшей дочери, его спортивными достижениями. Ее смерть стала тяжелым испытанием для всей семьи.