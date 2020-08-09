«Пришли нарзана попить, бесплатно»: Валерия с мужем засветилась в отпуске на Северном Кавказе

Певица Валерия и Исосиф Пригожин поддержали звездный тренд этого года и выбрали для своего летнего отдыха отечественный курорт. Звездная пара отметилась на Северном Кавказе, который славится своими бальнеологическими курортами, минеральными водами и чудесным климатом.

больше по теме Четырехлетняя дочь Климовой отметилась на дне рождения друга в белом платье с юбкой из органзы и леопардовым принтом Девочка повеселилась на вечеринке в духе «Алисы в Стране чудес».

Полезный напиток они отведали в первую очередь по приезду, просто подставив стакан под бьющий прямо в лесу ключ.

«Пришли нарзана попить. Совершенно бесплатно, заметьте! Красота! Ваше здоровье!» — с восторгом сказала Валерия.

Видеокадры из отпуска продюсер обнародовал в личном блоге. На них видно, что в Кисловодске известная чета переоделась в простые удобные одежды и превратилась в обычных туристов. Артистка и ее муж много гуляют на свежем воздухе и дурачатся вместе со своими приятелями.