«Пришли нарзана попить, бесплатно»: Валерия с мужем засветилась в отпуске на Северном Кавказе

Певица Валерия и Исосиф Пригожин поддержали звездный тренд этого года и выбрали для своего летнего отдыха отечественный курорт. Звездная пара отметилась на Северном Кавказе, который славится своими бальнеологическими курортами, минеральными водами и чудесным климатом.
Полезный напиток они отведали в первую очередь по приезду, просто подставив стакан под бьющий прямо в лесу ключ.
«Пришли нарзана попить. Совершенно бесплатно, заметьте! Красота! Ваше здоровье!» — с восторгом сказала Валерия.
Видеокадры из отпуска продюсер обнародовал в личном блоге. На них видно, что в Кисловодске известная чета переоделась в простые удобные одежды и превратилась в обычных туристов. Артистка и ее муж много гуляют на свежем воздухе и дурачатся вместе со своими приятелями.