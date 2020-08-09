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«Пришли нарзана попить, бесплатно»: Валерия с мужем засветилась в отпуске на Северном Кавказе

Пара отправилась в Кисловодск вместе со своими друзьями.

«Пришли нарзана попить, бесплатно»: Валерия с мужем засветилась в отпуске на Северном Кавказе
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото Global look press

Певица Валерия и Исосиф Пригожин поддержали звездный тренд этого года и выбрали для своего летнего отдыха отечественный курорт. Звездная пара отметилась на Северном Кавказе, который славится своими бальнеологическими курортами, минеральными водами и чудесным климатом.

Полезный напиток они отведали в первую очередь по приезду, просто подставив стакан под бьющий прямо в лесу ключ.

«Пришли нарзана попить. Совершенно бесплатно, заметьте! Красота! Ваше здоровье!» — с восторгом сказала Валерия.

Видеокадры из отпуска продюсер обнародовал в личном блоге. На них видно, что в Кисловодске известная чета переоделась в простые удобные одежды и превратилась в обычных туристов. Артистка и ее муж много гуляют на свежем воздухе и дурачатся вместе со своими приятелями.

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