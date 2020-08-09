«Копия Орнеллы Мути!»: Безрукова вслед за невесткой Орбакайте перевоплотилась в героиню итальянского фильма

Недавно Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, приняла участие в любопытном фотопроекте #ИТАизолиция, перевоплотившись в Сильвию, героиню фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Внук Аллы Пугачевой при этом примерил образ журналиста Марчелло Рубини из этой же картины.
Актриса Ирина Безрукова тоже решила поддержать акцию и запечатлелась в той же позе, что и героиня ленты «Укрощение строптивого» Лиза, которую непревзойденно сыграла Орнелла Мути. Этот фильм Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа является любимым у артистки.
«Героиня Лизы влюбляет в себя своей уверенностью, настойчивостью, чувством юмора и такой колоритной красотой! Так и чувствуется в ней итальянская кровь – горячая и жгучая!» — написала Ирина в личном блоге.
Звезда заметила, что очень скучает по Италии и в последнее время часто пересматривает киноработы, сделанные именно в этой солнечной стране. Кроме «Укрощения строптивого» она также любит ленты: «Римские каникулы, «Сладкая жизнь» («Дольче вита»), «Блеф, «Великая красота», «Молодость».
«Мне так хочется поскорее вернуться в Италию… И хоть я была там практически везде, очень жду возможности посидеть с чашечкой кофе на Пьяцца делле Эрбе, зайти в маленький собор в Риме и просто подышать цветочно-морским воздухом южных краев», — вздохнула Безрукова.
Перевоплощение артистки оставило неизгладимое впечатление на ее поклонников, поспешивших прокомментировать обнародованные кадры в Сети.
«Копия Орнеллы Мути!», «Вы, Ирина, несете светлый образ», «Вы так вкусно все передали», «Очаровательная!», «Ах, Ирина, какая же вы шикарная!» — восхитились подписчики.