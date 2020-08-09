«Как похожи!»: София Ротару запечатлелась с 61-летней сестрой-блондинкой Аурикой

Накануне София Ротару обнародовала в личном блоге фотографии со своего дня рождения. Звезда отметила 71-летие в кругу своих родных. Один из снимков привлек особенное внимание публики. На нем певица запечатлелась с младшей 61-летней сестрой Аурикой. Поклонников удивило, как родственницы похожи друг на друга, хотя и имеют разный цвет волос.

«Как похожи!», «Невероятное сходство!», «Ого, прямо одно лицо», «Очень похожи сестры, красивые обе», — написали фолловеры.

Отметим, что Аурика Ротару в своей родной Украине тоже является звездой, а в 2019-м году ей дали здесь звание народной артистки. У нее есть 32-летняя дочь Анастасия Ротару и две внучки Аурелия и Вероника.

У Софии Ротару также есть сестры Зинаида Ротарь и Лидия Ротару и братья Анатолий Ротарь и Евгений Ротарь (бас-гитаристы у певицы).

Любопытный факт – София Михайловна отмечает свой день рождения дважды 7 и 9 августа. Первая дата – фактическая, вторая – по паспорту (из-за ошибки чиновницы, заполняющей документы).