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«Как похожи!»: София Ротару запечатлелась с 61-летней сестрой-блондинкой Аурикой

Недавно любимица публики отметила 71-летие.

«Как похожи!»: София Ротару запечатлелась с 61-летней сестрой-блондинкой Аурикой
София Ротару. Фото Global look press.

Накануне София Ротару обнародовала в личном блоге фотографии со своего дня рождения. Звезда отметила 71-летие в кругу своих родных. Один из снимков привлек особенное внимание публики. На нем певица запечатлелась с младшей 61-летней сестрой Аурикой. Поклонников удивило, как родственницы похожи друг на друга, хотя и имеют разный цвет волос.

«Как похожи!», «Невероятное сходство!», «Ого, прямо одно лицо», «Очень похожи сестры, красивые обе», — написали фолловеры.

«Невероятное сходство!»: поклонники были поражены, увидев родную сестру Ротару Аурику. Фото
«Невероятное сходство!»: поклонники были поражены, увидев родную сестру Ротару Аурику. Фото https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Отметим, что Аурика Ротару в своей родной Украине тоже является звездой, а в 2019-м году ей дали здесь звание народной артистки. У нее есть 32-летняя дочь Анастасия Ротару и две внучки Аурелия и Вероника.

У Софии Ротару также есть сестры Зинаида Ротарь и Лидия Ротару и братья Анатолий Ротарь и Евгений Ротарь (бас-гитаристы у певицы).

Любопытный факт – София Михайловна отмечает свой день рождения дважды 7 и 9 августа. Первая дата – фактическая, вторая – по паспорту (из-за ошибки чиновницы, заполняющей документы).

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