«Такие красивые!»: жена Реввы обнародовала редкие кадры начала отношений с комиком

Анжелика и Александр Ревва познакомились летом 2005-го года в Сочи. Начались их отношения довольно банально: звезда КВН подошел к симпатичной блондинке в клубе, мечтая удивить ее своим появлением. А она взяла и не узнала его, общаясь с артистом достаточно холодно. Это произвело сильнейшее впечатление на звезду, и вскоре он влюбился.

больше по теме Символ бесконечной любви: Бузова и Дава показали одинаковые тату на запястьях Пара отметила годовщину своего знакомства.

После отпуска Анжелика уехала домой в Краснодар, а комик, немного погрустив одиночестве, отправился за своей невестой. Около двух лет пара прожила вместе не расписываясь, а через два года узаконила отношения. В этом же году у них родилась Алиса, а спустя шесть лет – Амели.

Несмотря на сценический образ Александра ловеласа и героя-любовника его семья считается в шоу-бизнесе однойиз самых образцовых. Каждый год в разных уголках планеты они вновь и вновь женятся, романтично отмечая новый день свадьбы и радуя своих поклонников свежими кадрами с празднеств.

А вот какими они были юными и милыми в день знакомства Анжелика показала накануне в Instagram.

«Реввы. Начало», — подписала она фото.