«Самый счастливый день»: ведущий «Доброго утра» Тимур Соловьев женился на эффектной блондинке

38-летний Тимур Соловьев, ведущий «Доброго утра» и «Русского ниндзя» на Первом канале, неожиданно для многих женился. Мужчина не афишировал свои отношения, как и его новоиспеченная жена Анна Башмет.

Звезда ТВ несколько раз собирался оформить брак с разными девушками, но впервые все-таки сделал это. Возможно, именно поэтому новость его свадьбе произвела фурор в телевизионном мире.

«Сегодня САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ! Друг женится!!! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке!» — с восторгом написала в своем блоге Светлана Зейналова.

Отметим, что ранее Соловьев встречался со своей коллегой телеведущей Анной Кастеровой, а позже с актрисой Иевой Андреевайте. И первые, и вторые отношения были серьезными и многие прочили им долгое будущее. Однако под венец он отправился с бизнес-леди, занимающейся SMM-продвижением, а также продвигающей travel-блог, Анной Башмет. Известно, что эффектная блондинка уже была замужем и имеет сына.