Клава Кока сравнила Турцию с Европой

Клава Кока отправилась в Турцию. В своем Инстаграме певица делилась видеороликами из пустого московского аэропорта и интриговала подписчиков. Позже Кока призналась, что прилетела в Турцию. Город ее просто очаровал.

«В Стамбуле я впервые, но, честно говоря, мне очень нравится. Совсем не похоже на привычную курортную Турцию. Здесь как будто бы Европа, намного меньше людей. Все такое колоритное», — рассказала Клава в своем микробологе.

Несколько дней назад стало известно, что популярная певица станет телеведущей. Ей предложили стать лицом популярного чарта на «МУЗ-ТВ». Клава с радостью согласилась и призналась, что скучала по этой работе. Дебют Коки состоялся 7 августа, а программа будет в эфире каждую пятницу.