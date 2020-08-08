Слуцкая рассказала, сколько заплатила за постановку олимпийской программы

Ирина Слуцкая рассказала в своем Инстаграме, чего стоила ей серебряная медаль Олимпийских игр 2002 года. Речь идет не только о моральных переживаниях и физических нагрузках, но и финансовой стороне. Выяснилось, что ставил программу Тоsca итальянский хореограф Джузеппе Арене, а стоило это около 10 тысяч долларов.

По словам фигуристки, сначала ей было сложно чувствовать моменты и понимать специалиста, ведь он изъяснялся по-английски. Но уже спустя неделю Слуцкая вошла в образ и даже успела влюбиться в постановку.

Подписчикам она предложила еще раз насладиться моментами ее выступления в Солт-Лейк Сити, отметив, что сама с удовольствием пересматривает видео. Спортивную карьеру Слуцкая завершила в 2006-м. В этом же году в седьмой раз выиграла чемпионат Европы и бронзовую медаль на Олимпиаде в Турине.