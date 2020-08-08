«Ранимая, но не обидчивая»: Зара рассказала о своих качествах

Зара разоткровенничалась перед своими фанатами в Инстаграме. Певица решила поделиться информацией, которую мало кто более полутора миллионов подписчиков знает. Речь идет о темпераменте. По словам артистки, она очень часто слышит фразу, что к жизни нужно относиться проще.

«Я ранимая, вспыльчивая, но всегда быстро отхожу и не держу обиду в себе. Я умею радоваться жизни, стараюсь акцентировать внимание на позитивном, ценю жизнь в каждом моменте. Порой бываю гиперчувствительной, слишком близко к сердцу принимаю окружающий мир, занимаюсь самоедством, а это как вы знаете, поглощает много душевных сил», — написала Зара.

Недавно Зара отметила свой 37-й день рождения. На торжестве, которое прошло в одном из столичных ресторанов, певица появилась с помолвочным кольцом. Никаких признаний на этот счет она пока не делает, поэтому остается только догадываться, кто же стал избранником.