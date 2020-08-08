Знаки сверху: Юлия Савичева рассказала о вещих снах

Юлия Савича рассказала, что видит вещие сны и старается к ним прислушиваться. В одном из них увидела день недели рождения своей дочери Анны. Так и получилось. Также певица доверяет свое интуиции. Об этом артистка рассказала подписчикам в Инстаграме.

«Я верю и даже переживала подобное. Еще до рождения Ани я четко была уверена, что будет девочка, хотя врачи колебались и каждый раз уверяли нас в том, что это мальчик», — написала Савичева.

Также певица отметила, что многие боятся вещих снов, а она старается понять такое предупреждение свыше.

Дочь Анну Юлия Савичева родила в 2017 году. Отец девочки – композитор Александр Аршинов. В браке супруги шесть лет. А недавно Юлия рассказывала, что муж называет ее ведьмой из-за вещих снов и особого предчувствия.