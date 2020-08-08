Меган Маркл впервые за три года не вошла в список самых влиятельных женщин мира

Меган Маркл многих поразила, когда вместе с мужем принцем Гарри уехала из Великобритании перед Новым годом. А вскоре они и вовсе отказались от королевских обязанностей, что вызвало резонанс в обществе. Оказалось, что супруги решили сами себя содержать. На этот шаг они пошли, чтобы жить свободно и растить сына Арчи в более спокойной атмосфере. Однако решение герцога и герцогини Сассекских многих расстроило. Девушка сразу перестала быть любимицей у англичан.

А теперь выяснилось, что Маркл впервые за три года не попала в рейтинг влиятельных женщин мира. Список получил название «женщины, которые ведут нас через 2020 год с дальновидностью, силой и уравновешенностью». Попала в рейтинг сама королева Елизавета II, так как оказывала поддержку своему народу во время пандемии коронавируса. Ее речь перед британцами, которая была просмотрела более чем 24 миллионами человек, расценили как большой жест поддержки.

Раньше Меган несколько лет подряд попадала в такой же список, составляемый журналом Vogue. Поклонники предположили, что именно отказ экс-актрисы и ее мужа от королевских обязанностей повлияли на то, что ее исключили из рейтинга. Но дело оказалось в том, что устои изменились из-за карантина. На этот раз оценивалась не популярность женщин, а вклад, который они смогли внести в борьбу с пандемией.

В список также попали Рианна, Дэйзи Эдгар-Джонс, визажист Шарлотта Тилбери, Дженни Харрис и другие известные персоны. Вместе с королевой Великобретании они вошли в топ-25 самых влиятельных женщин мира.