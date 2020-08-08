Карпович может быть причастна к выживанию Муцениеце из спектакля с участием Прилучного

Актриса Мирослава Карпович может быть причастна к тому, что ее коллега Агата Муцениеце, возможно, лишится своего места в спектакле «Авантюристы поневоле». В нем, напомним, ранее играли и актер Павел Прилучный, и теперь уже его бывшая жена.

Отметим, что в труппе постановки числится нынешняя пассия Павла — Мирослава Карпович. И уже поползли слухи о том, что ситуация с Агатой произошла не без ее непосредственного участия, сообщает «СтарХит».

Как известно, Агата Муцениеце была в легком шоке, когда узнала, что спектакль планируют показать 1 октября в Театриуме на Серпуховке п/р Терезы Дуровой и 8 ноября в петербургском ДК «Выборгский». Как она отмечала, с ней на связь никто не выходил. У нее в эти даты запланированы совсем другие мероприятия. Естественно, что все отменить и бросить она не может.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже официально развелись, несмотря на двоих общих детей. Причем почти сразу «мажор» отправился отдыхать в Крым со своей новой возлюбленной Мирославой Карпович. Вместе с ними проводили время и дети Прилучного и Муцениеце. Сама Агата отмечала, разговаривая с одной из подписчиц, что не знала о Карпович, которая также поехала на отдых с ее детьми. Сам Прилучный уже много раз говорил, что его личная жизнь никого не должна волновать. Он не собирается отчитываться перед подписчиками и фанатами, где и с кем проводит свое свободное время.