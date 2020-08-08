Двойник Ольги Бузовой пытается привлечь внимание звезды

Девушка по имени Ольга делает все, чтобы певица ее заметила, но та упорно игнорирует.

В Сети появился двойник Ольги Бузовой. Девушку также зовут Ольга. Она как две капли воды похожа на звезду отечественной эстрады и популярную телеведущую. Молодая особа всячески пытается привлечь внимание Ольги, но та ее пока игнорирует.

Кстати, несколько недель назад девушка сообщила, что якобы сделала «операцию под Олю». Правда, часть пользователей уверена, что никакой операции на самом деле не было. Просто двойник Бузовой умеет правильно накладывать грим.

Некоторые пользователи вообще полагают, что двойник Бузовой на самом деле мужчина. Дело в том, что у нее очень длинный нос, который похож на мужской. Многие полагают, что ne buzova, а именно такой у нее псевдоним, это мужчина, трансгендер.

Добавим, что у некоторых российских знаменитостей есть двойники. Например, у Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой таких в разное время было несколько. При этом певица никогда не стеснялась своих копий. Она часто говорила, если ее копируют и подражают – значит любят, сообщает «Собеседник».