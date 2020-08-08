Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Британский актер Джуд Лоу в шестой раз стал отцом. Малыша ему подарила супруга Филипа Коэн. Пара официально стала мужем и женой в апреле 2019 года. До этого момента они встречались на протяжении четырех лет. Тогда Лоу признавался, что сделал самый правильный выбор в своей жизни.

Ни пол ни имя новорожденного супруги пока не раскрывают.

Для 33-летней Филипы, доктора психологических наук, это первый ребенок. А для 47-летнего Джуда – шестой. У него уже есть трое наследников от предыдущего брака с дизайнером Сэди Фрост, а также внебрачные дети.