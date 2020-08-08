Конкурентка Плющенко и Тутберидзе: Сотникова открывает свою школу по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании 24-летняя Аделина Сотникова в Instagram сообщила, что с сентября начинает работу ее школа по фигурному катанию. Там будут заниматься юные звездочки российского спорта.

«Во Всероссийский олимпийский день хочу рассказать вам о новом важном этапе в моей жизни. И очень надеюсь на вашу поддержку! В сентябре открывается моя школа фигурного катания! Буду делиться знаниями, опытом, и, надеюсь, опять смогу быть полезной российскому спорту». Аделина Сотникова

В будущем Аделина Сотникова надеется, что ее ученицы и ученики смогут на равных конкурировать с фигуристами, которые посещают Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и прославленного тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, что Аделина Сотникова в прошлом году заявила о завершении своей спортивной карьеры. В последние годы она выступала в ледовых шоу, но мечтала вернуться на прежний уровень. Надо сказать, что фигуристку мучили травмы.