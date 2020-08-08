«Так ценны эти мгновения, когда ты счастлива»: Ольга Бузова с Давой посетили в Сочи казино

Телеведущая Ольга Бузова поделилась в Instagram кадром, на котором неизвестный фотограф запечатлел ее в обществе возлюбленного — 27-летнего блогера Давида Манукяна. Вместе они находятся в казино Сочи.

«Идеальный вечер. Как хотелось, чтобы он не заканчивался. Так ценны эти мгновения, когда ты счастлива. Вчера был еще один сюрприз, который чуть позже поставлю в ленту. Сейчас разбужу любимого, и попрошу, чтобы он смонтировал». Ольга Бузова

«Пусть это будет навечно», «Когда ты оделась как богиня, а он просто пришел», «Милая пара. Рады за вас, что вы счастливы», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян отмечают в эти дни в Сочи год с начала своих отношений. Они остановились в отеле, где суточная стоимость номера доходит до 80 тысяч рублей. Отель расположен на Красной Поляне в престижном месте. Кстати, здесь же несколько недель назад отмечала день рождения модель и телеведущая Оксана Федорова.