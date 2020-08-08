«О, боже! Что за бабка!»: поклонники пришли в ужас от вида Ксении Собчак в веснушках на отдыхе

Светская львица не так давно отбыла в Италию.

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram смогла неприятно удивить своих подписчиков. Она разместила, находясь на отдыхе в Италии, довольно провокационный кадр, на котором 38-летняя светская львица очень похожа на бабушка преклонных лет.

«Веснушчатый визитер визировал», — кратко подписала она фотографию.

«О, боже! Что за бабка!» «Фото без фильтров», «Вас ничем не испортить уже давно», «Не каждый рискнет такое фото выставить. Ксюше респект за очень смелый эксперимент. Она смелая девушка, что в очередной раз доказала», «Ксения, у вас белые пятна на руке или это отсвечивает? Если белые пятна, то у вас вирус пляжного грибка! Вам срочно надо к дерматологу!» — стали давать советы подписчики Собчак.

Напомним, что около года назад Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Свадьба стала одним из главных событий прошлой осени, да, пожалуй, и всего года. Молодые приехали в ЗАГС на катафалке, чем несколько шокировали гостей.