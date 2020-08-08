Рожков из «Уральских пельменей» с сыном продемонстрировали мастерство на занятии кайтсерфингом

Шоумен «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram поделился видео, на котором занимается вместе с одним из своих сыновей кайтсерфингом. Это вид спорта, где основой является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем. На кадрах записи можно увидеть, как ловко шоумен катается с наследником на доске.

«Всех причастных и непричастных с днем физкультурника! Будьте здоровы! Занимайтесь спортом!» Андрей Рожков

Отметим, что у Андрея Рожкова трое сыновей – Семен, Петр и Макар. Кроме кайтсерфинга, он увлечен футболом, виндсерфингом и некоторыми другими экстремальными видами спорта. Кстати, шоумен является кандидатом в мастера спорта по самбо.

Напомним, что два года назад вместе со своим партнером по «Уральским пельменям» Вячеславом Мясниковым Андрей Рожков запустил новое шоу «Ваши пельмени». До пандемии они успешно гастролировали по городам России.