«Вечно хожу в синяках»: Равшана Куркова рассказала о своем темпераменте

В детстве Равшана Куркова была тем еще сорванцом. Она постоянно лазила по крышам гаражей, каталась на скейтборде и очень активно проводила свободное время. Об одном таком случае актриса рассказала своим подписчикам. Падение во время катания на доске оставило на ее колене огромный шрам как память о былых временах. И сейчас, по признанию Курковой, ничего не изменилось.

«Столько лет учусь внутреннему и внешнему спокойствию, быть плавной, говорить медленнее… а все равно, резкая: лечу, тарахчу, энергии через край, торопыга, терпения ноль, вечно хожу в синяках — собираю все углы», — написала актриса.

Недавно Куркова снялась в комедии «Хандра» в роли травматолога. Премьера ее пройдет на «Кинотавре» уже в сентябре, в широкий прокат картина выйдет 1 октября.