Агата Муцениеце отказалась играть с Павлом Прилучным в спектакле «Авантюристы поневоле»

Как отметила актриса, ей неприятно, когда за нее решают, где ей работать.

Актриса Агата Муцениеце в Instagram сообщила, что не собирается играть вместе со своим бывшим супругом актером Павлом Прилучным в антрепризе «Авантюристы поневоле». По словам актрисы, она в курсе, что билеты на данную постановку уже поступили в продажу и вовсю идет реклама.

«Вынуждена сообщить, что данные даты 1 октября и 8 ноября уже распределены в моем рабочем графике на другие проекты и участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались. Для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом, как и для вас. А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать». Агата Муцениеце

В основу постановки «Авантюристы поневоле» легла пьеса Александра Коровкина «Тетки», в сущности являющаяся переложением американской классики «Мышьяк и старые кружева» Джозефа Кесселринга.

Отметим, что не так давно Муцениеце официально развелась с Прилучным, от которого у нее двое детей. Актеру сейчас приписывают роман с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.