«Впервые в карьере делает тройной тулуп»: Плющенко похвастался успехами юной подопечной

Двенадцатилетняя Вероника Жилина в мае перешла к фигуристу из группы Этери Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram поделился первыми успехами своей ученицы двенадцатилетней Вероники Жилиной. Она, напомним, в мае нынешнего года перешла в его группу от Этери Тутберидзе.

«Вероника Жилина! Впервые в карьере Ники 3,5 оборота – тройной аксель и тройной тулуп». Евгений Плющенко

Напомним, что Вероника Жилина стала далеко не единственной подопечной Этери Тутберидзе, которая решила сменить наставника. Как известно, в группу к Плющенко перешли две очень сильные российские одиночницы.

Сначала под руководство Плющенко решила заниматься бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова. А совсем недавно его группу усилила чемпионка Европы нынешнего года шестнадцатилетняя Алена Косторная. Некоторые эксперты склонны считать, что Евгений Плющенко с помощью финансов переманивает у Этери Тутберидзе самых способных учениц. Впрочем, сам он отмечал, что подобные разговоры сущий бред.