В Сети появилась архивная запись, как Лиза Галкина нежно поздравляет маму с днем рождения

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась архивная запись, на которой девочка тепло и нежно поздравляет родительницу с днем рождения. Дочь Максима Галкина в эфире одной из программ на центральном телевидении на всю страну прочитала стихотворение, которое посвятила Примадонне.

«Я дочка лучшей мамы на планете. Что может быть прекраснее на свете? Мамуля, поздравления принимай. Свой день рождения с улыбкой встречай. Тебя родная мамочка душою всей люблю. За нежность и заботу, тебя благодарю. Желаю долголетия, здоровья и везения. И радости, веселья. Мамуля, с днем рождения!» Лиза Галкина

После этого весь зал взорвался аплодисментами в адрес девочки. При этом отец ребенка телеведущий Максим Галкин, который, судя по всему, волновался, как все пройдет, произнес: «Слава Богу». «Вот она радость», — только и смогла вымолвить Алла Пугачева.

больше по теме Лиза Галкина в легинсах с лампасами и блузке в горох вместе с братиком попрыгала на скакалке Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень спортивными ребятами.

Напомним, что в этом году Лиза и ее братик Гарри Галкины должны пойти в первый класс. Ребятам осенью исполнится семь лет. Они растут очень разносторонними личностями. Увлекаются, к примеру, спортом и изучением иностранных языков. Кроме того, посещают творческие кружки.